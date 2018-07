Obama: gemengd Frans voetbalteam is voorbeeld

„Wanneer iedereen gelijke rechten heeft, kan een samenleving worden gebouwd op de talenten, energie en vaardigheden van alle inwoners. Wie daaraan twijfelt, moet naar de nationale voetbalploeg van Frankrijk kijken. Ze zien er niet allemaal uit als Galliërs, maar het zijn Fransen.”

Obama haalde ook uit naar zijn opvolger, president Trump, die ervan wordt beschuldigd het niet zo nauw met de feiten te nemen. „Politici moeten in feiten geloven en niet zo maar dingen verzinnen, want zonder feitelijke basis is er geen samenwerking meer.”

Frankrijk won zondag het WK-voetbal met een etnisch gemengde ploeg. Obama had een vader uit Kenia en een moeder uit de VS. Mandela van de Thembu-stam zou, indien nog in leven, woensdag honderd jaar oud zijn geworden. Hij wordt in verantwoordelijk gehouden voor het relatief vreedzame einde van het blanke minderheidsbewind in 1994 en geldt daarom als de grondlegger van modern Zuid-Afrika.