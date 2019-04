Fluiten naar het gras

Bij Vosseveld in Winterswijk worden de velden besproeid met grondwater door (v.l.n.r.) Bennie Wolterinck, Derk Abbink, en Henk Heijnen. Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk - Amateurvoetbalclubs in heel het land zitten in zak en as vanwege de langdurige hitte en droogte. „Grasvelden verpulveren waar je bij staat.” Terwijl op korte termijn geen regen van betekenis te verwachten is.