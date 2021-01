Meisje bungelt minutenlang aan jas aan skilift

In de tussentijd snellen reddingswerkers met een vangzeil de piste op. Aanvankelijk hangt de skiër nog half in de skilift. Ze lijkt zich bewust te laten vallen, maar vervolgens blijft ze aan haar jas aan de lift hangen. Reddingswerkers moeten zich verplaatsen om de vrouw goed op te kunnen vangen. Op de beelden is te zien hoe ze zich schrap zetten om met het zeil de val de val te breken. Ondertussen kijken drie andere skiërs in de gondel machteloos toe. Uiteindelijk komt het meisje met ski’s en al in het vangzeil terecht. De jonge vrouw kwam met de schrik vrij. Ze maakte een val van ongeveer 8 meter.

Volgens het skiresort Bristol Mountain is bij iederen skilift een dergelijk vangzeil aanwezig voor situaties als deze. Hoe het ongeval kon gebeuren, is onduidelijk. Het resort stelt een onderzoek in.