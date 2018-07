Zes jaar voor oud-postbode en Syriëganger Victor D.

Zelf was D. niet aanwezig bij de uitspraak. Hij zit nog in Syrië, maar het is niet bekend waar hij precies is. D. vertrok in maart 2013 naar het strijdgebied.

Zijn advocaat Françoise Landerloo zei eerder wel app-contact met hem te hebben gehad, bijvoorbeeld nadat de eis werd bekendgemaakt. „De keus is aan hem om terug te keren of niet”, aldus de advocaat.

D. heeft eerder aangegeven graag terug te keren naar Nederland. Als hij dat doet, moet hij dus zes jaar de gevangenis in. Of hij dat acceptabel vindt, zal de toekomst uitwijzen. Toen de eis van zes jaar werd bekendgemaakt, gaf D. aan dit mee te vinden vallen.