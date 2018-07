Weer Duitse commotie over onterecht uitgezette migrant

Minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer Ⓒ REUTERS

NEUBRANDENBURG - Voor de tweede keer in korte tijd veroorzaakt een onterechte uitzetting van een asielzoeker opschudding in Duitsland. In het jongste geval gaat het om een Afghaan die mogelijk illegaal naar zijn geboorteland is teruggebracht.