Schietincident in Zandvoort: man gewond

De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.

Volgens omstanders hebben agenten in kogelwerende vesten in de omgeving gezocht. Boven Zandvoort hing lange tijd een politiehelikopter. Na de schietpartij was de politie massaal aanwezig bij station Heemstede-Aerdenhout. Het is niet duidelijk of dat iets met de schietpartij te maken heeft.

