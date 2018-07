Groep met zo’n 25 dolfijnen gespot voor Belgische kust

De groep, bestaand uit kalfjes en volwassen dieren, zwom 37 kilometer van de kust bij de Westhinder-zandbank.

Volgens het museum worden solitaire tuimelaars wel vaker gespot, maar dat er zo’n grote groep op die locatie rondzwemt, is zeldzaam. „Mogelijk is hun aanwezigheid in onze wateren gerelateerd aan de scholen pelagische vis, zoals haring, wijting en makreel, die ook duidelijk waarneembaar waren vanuit het vliegtuig.”

Ⓒ KBIN/SURV.