LIVE | Risiconiveau in het hele land omlaag

21.22 - Twee regio’s naar laagste risiconiveau coronauitbraak

De risiconiveaus in Nederland zijn dinsdag verlaagd, nu het aantal coronagevallen blijft dalen. Voor het eerst sinds eind vorig jaar zijn er weer regio’s waar ’waakzaam’ geldt, het laagste risiconiveau. Dat zijn Groningen en Zaanstreek-Waterland.

Achttien regio’s staan op ’zorgelijk’ en in vijf regio’s is de situatie nog ’ernstig’. Het hoogste risiconiveau, ’zeer ernstig’, geldt nergens meer. Een paar weken geleden stond het hele land nog als zeer ernstig op het coronadashboard van de overheid. De indeling wordt elke twee weken opnieuw vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames.

19.24 - Surinamers krijgen bijdrage voor kosten van Covid-uitvaart

Surinamers die iemand verliezen aan Covid-19 kunnen een bijdrage van de overheid krijgen voor de begrafenis of crematie. De regering heeft dat besloten aangezien de kosten voor de uitvaart van een coronaslachtoffer een stuk hoger zijn dan een ’gewone’ uitvaart, omdat de regels een aantal speciale voorzieningen voorschrijven.

De bijdrage van de overheid is maximaal tienduizend Surinaamse dollar per overleden coronaslachtoffer, ongeveer 400 euro. Vanwege forse kostenstijgingen voor uitvaarten in het algemeen, gaat de regering bij alle begrafenissen bijspringen. Hier gaat het om een bijdrage van ongeveer drieduizend dollar, rond de 120 euro.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakte dit bekend tijdens de begrotingsbehandeling in het Surinaamse parlement. Mochten beide ouders van een gezin met minderjarige kinderen door Covid-19 overlijden, dan zal de regering alle kosten betalen, aldus de minister. De financiële hulp van de regering geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni.

Bij een crematie van iemand die aan het virus stierf bedragen de uitvaartkosten omgerekend gemiddeld 588 euro, becijferden Surinaamse media. Een begrafenis kost al snel het dubbele. De extra kosten zitten hem in onder meer bodybags, vijf dagen huur van een koelcel en soms extra transportkosten.

18.20 - RIVM: vaccinatie jongeren kan opleving corona voorkomen

Als gezonde jongeren tussen 12 en 18 jaar oud niet gevaccineerd worden, kan dat er komend najaar toe leiden dat het aantal coronapatiënten weer enige tijd toeneemt. Als de groep wel wordt ingeënt, zal dat volgens berekeningen van het RIVM waarschijnlijk niet gebeuren. Dat zei infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het instituut dinsdag in de Tweede Kamer.

De berekeningen van het RIVM zijn tot stand gekomen op basis van een aantal aannames over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van het virus. Ze zijn dus onzeker, zei Van Dissel erbij. Duidelijk is wel dat de inenting van jongeren van aanzienlijke invloed kan zijn op de verdere verspreiding van het coronavirus.

De besmettelijkheid wordt uitgedrukt in het R-getal: het aantal mensen dat iedere geïnfecteerde gemiddeld aansteekt. Zo lang dat onder de 1 blijft, neemt het aantal mensen dat het virus bij zich draagt af en als het erboven zit neemt dat toe. Voor de berekening heeft het RIVM gekeken naar drie scenario’s voor de virusverspreiding in het najaar, als het virus door seizoenseffecten waarschijnlijk weer meer zal voorkomen. Een scenario gaat uit van de verwachte vaccinatiegraad, de andere twee van een tegenvallende of juist meevallende vaccinatiegraad.

Als jongeren een prik krijgen, schommelt het R-getal alleen in het meest pessimistische scenario een paar maanden (ongeveer tussen december en maart) boven of rond de 1, en neemt het aantal mensen dat besmet is dus toe. Worden gezonde jongeren niet gevaccineerd, dan komt datzelfde cijfer vermoedelijk boven de 1,25 uit. Zelfs in de optimistische raming blijft het R-getal dan waarschijnlijk niet onder de 1. Het vaccineren van jongeren lijkt volgens de berekeningen dus het verschil te kunnen maken voor een nieuwe opleving vanaf de herfst.

Nederland telt volgens cijfers van het CBS ongeveer 1,1 miljoen jongeren in deze leeftijdsgroep. Als zijzelf of hun naasten een verhoogd gezondheidsrisico lopen, kunnen ze nu al gevaccineerd worden als ze dat willen. Voor veruit de meeste jongeren geldt dat echter niet. Het kabinet neemt over deze groep pas een besluit na een advies van de Gezondheidsraad, dat later deze maand wordt verwacht.

Een van de redenen waarom het kabinet wil wachten op het advies van de Gezondheidsraad is dat het vaccin niet primair aan jongeren toegediend zou worden om hun eigen gezondheid te beschermen, maar vooral om anderen veilig te houden. Gezonde jongeren uit deze doelgroep worden zelden ernstig ziek van het coronavirus. Het kabinet wil graag weten wat de Gezondheidsraad van die ethische afweging vindt. Ook buigen de experts zich nog eens over de vraag in hoeverre het zinvol is om het vaccin voor deze groep beschikbaar te maken.

17.54 - China wil grenscontroles om Covid-19 nog zeker jaar behouden

China is van plan om de grenscontroles die zijn ingesteld vanwege de coronapandemie nog zeker een jaar in stand te houden. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Ondanks relatief lage besmettingscijfers vreest het land nieuwe varianten van het virus, zeker omdat in China volgend jaar meerdere grote evenementen gepland staan.

Tot de voorlopige versoepelingsdatum van halverwege 2022 zou vorige maand zijn besloten tijdens een bijeenkomst van de Chinese regering. Zo hoopt het land het virus onder controle te houden in aanloop naar onder meer de Olympische Winterspelen en Paralympische Spelen, die voor februari volgend jaar gepland staan in de hoofdstad Peking. Duizenden deelnemende atleten reizen daarvoor af naar het land.

Na de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan eind 2019 beperkte China de verkeersstromen met andere landen flink. Reizigers moeten ongeacht hun nationaliteit aan strenge voorwaarden voldoen om binnen te komen. Zo moeten ze meerdere medische tests ondergaan en verplicht in quarantaine, waar strikte voorwaarden voor gelden.

Zowel Chinese als internationale luchtvaartmaatschappijen riskeren daarnaast tijdelijke annulering van hun vluchten als een bepaald aantal passagiers bij aankomst in China positief blijkt te testen op het coronavirus.

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen in China ligt een stuk lager dan in andere grote landen. Maandag werden in China 25 nieuwe besmettingen gemeld. De regering blijft alert op mogelijke verdere verspreiding.

17.35 - Laatste vrachten AstraZeneca op weg naar dokters

De laatste doses AstraZeneca gaan deze week op weg naar de huisdokters die er nog 60- tot en met 64-jarigen de tweede prik mee moeten geven. Het gaat om artsen in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. Hun collega’s in de rest van het land zijn al voorzien. „De tweede prik kan korter volgen op de eerste dan aanvankelijk werd gedacht, en met het oog op de Delta-variant is dat ook verstandig”, zegt het ministerie van Volksgezondheid

„Zeker met de opkomende Delta-variant moeten we ons goed beschermen, die tweede prik is daarvoor écht belangrijk. Ook de laatste mensen van 60 tot en met 64 jaar krijgen nu gelukkig snel hun tweede vaccinatie”, zegt minister Hugo de Jonge.

Mensen van 60 tot en met 64 jaar kunnen in principe na vier weken al hun tweede prik krijgen, sneller dan eerder gedacht.

17.30 - Politie maakt zich op voor ’complex’ weekend

De politie maakt zich op voor een „complex” weekend, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). Zaterdag verdwijnen de meeste coronamaatregelen, voornamelijk de 1,5 meter afstand blijft overeind. Om daarop te handhaven zal lastig worden, voorspelt Struijs, „dus we gaan alleen op excessen inzetten.”

Met de versoepelingen kan onder andere de horeca langer openblijven, en zondag speelt het Nederlands elftal de achtste finale op het EK. „Veel komt samen: voetbal, de regels worden opgerekt, het is de periode van eindexamens en studiejaren die worden afgesloten en mensen willen de achterstand op verjaardagsfeestjes inhalen, dus er zal een uitgelaten stemming zijn”, zegt Struijs. „Drank en drugs in de man kan tot openbare orderproblemen leiden. Het wordt dus volle bak voor de politie dit weekend.”

17.17 - Vorige week 1,4 miljoen prikken gezet

Iets meer dan 1,4 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is, zoals verwacht, minder dan het record van de week ervoor, toen bijna 1,7 miljoen mensen een prik kregen.

Dat er iets minder is geprikt, komt doordat Nederland minder vaccindoses heeft gekregen van de fabrikanten. Die leverden in de week voor het record ruim 1,8 miljoen doses. De week erna waren dat er bijna 1,3 miljoen en vorige week ruim 1,4 miljoen.

Tot en met afgelopen zondag hebben bijna 13,9 miljoen mensen een inenting gekregen. Dat zijn zowel eerste vaccinaties als de herhaalprikken die bij de meeste middelen nodig zijn. Inmiddels is dat gestegen tot boven de 14 miljoen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nog niet alle gegevens binnengekregen van de GGD’en. De diensten, die de meeste vaccinaties uitvoeren, kampten in de afgelopen weken met een storing, waardoor de data niet konden worden doorgegeven. Van ruim 800.000 prikken is wel bekend dat ze zijn gezet, maar is het nog niet duidelijk aan wie. Daardoor heeft het RIVM bijvoorbeeld geen goed beeld van de vaccinatiegraad onder jonge volwassenen, die nu aan de beurt zijn om een prik te krijgen. Ook weet het RIVM niet zeker hoeveel mensen nu een eerste prik hebben gehad en hoeveel een tweede prik.

17.14 - Kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar uitgenodigd voor coronaprik

Kwetsbare jongeren die geboren zijn in de periode 01-01-2004 en 30-06-2009 kunnen een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. Ze krijgen een uitnodiging voor een coronaprik van hun huisarts. Ze zullen het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend krijgen, aldus het RIVM.

Het gaat om de kinderen van 12 tot en met 17 jaar die ieder jaar worden uitgenodigd voor de griepprik en jongeren met het syndroom van Down. Leden van de doelgroep die in een instelling wonen, worden daar gevaccineerd. Ook jongeren met kanker krijgen binnenkort een uitnodiging, zij kunnen half juli worden geprikt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

In totaal worden naar verwachting 60.000 tot 100.000 jongeren uitgenodigd, zegt het RIVM. De Gezondheidsraad adviseerde eerder deze jeugdigen te prikken omdat zij een verhoogd risico hebben op ernstige gevolgen van een coronabesmetting en ook omdat angst voor een besmetting hen veelal beperkt in hun dagelijks leven.

16.30 - Deel gevaccineerden moet tot 1 juli wachten op prikbewijs in app

Mensen die bij een huisarts of zorginstelling zijn gevaccineerd tegen corona, maar van wie de vaccinatie nog niet in het centrale register van het RIVM staat, kunnen vanaf maandag 1 juli hun vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden. Het webportaal waarmee zorgverleners alsnog kunnen regelen dat het vaccinatiebewijs van de geprikte beschikbaar komt in de app, is pas vanaf die dag beschikbaar. „We krijgen het eerder dan dat technisch niet rond”, laat een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu weten.

Voor mensen van wie de vaccinatie wél in het register staat, wordt het waarschijnlijk vanaf aankomende donderdag al mogelijk om de CoronaCheck-app te gebruiken. Zij kunnen vanaf die dag, als ze volledig zijn ingeënt, met hun vaccinatiebewijs naar plekken die nu nog een testbewijs vragen. Vanaf zaterdag mag met vaccinatiebewijzen de anderhalve meter-regel worden losgelaten, bijvoorbeeld op evenementen. Vanaf 1 juli kunnen mensen die volledig zijn gevaccineerd naar EU-landen reizen met de app.

Mensen van wie de vaccinatie in het centrale register van het RIVM staat, krijgen automatisch een groen vinkje te zien in de app. Dat geldt ook voor mensen die bij de GGD zijn gevaccineerd, maar van wie de registratie nog niet in het centrale register staat, óf die geen toestemming hebben gegeven voor het delen van de informatie met het RIVM. De GGD-systemen hebben namelijk ook een eigen koppeling met de CoronaCheck-app.

De mensen die hun prik bij de huisarts, een ziekenhuis of een andere zorginstelling hebben gehad, krijgen ook automatisch een groen vinkje in de app áls hun prik al in het centrale register staat. Als dat nog niet zo is of als de gevaccineerde daar geen toestemming voor heeft gegeven, kan zij of hij zelf aan de zorgverlener vragen om alsnog te regelen dat het vaccinatiebewijs beschikbaar wordt in de app. Dat kan dus wel pas vanaf 1 juli.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM staat 61 procent van de vaccinaties die bij de huisarts zijn gezet momenteel in het centrale register. Van de prikken die bij zorginstellingen en ziekenhuizen zijn gezet is dit 66 procent. Of dit eerste of tweede prikken zijn, is volgens het RIVM niet te zeggen. De percentages zijn gebaseerd op schattingen van het aantal vaccins dat bij huisartsen en instellingen is gezet. Het werkelijke percentage kan dus afwijken.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staan er dan ook al meer vaccins in het centrale register, omdat het RIVM rekent met het aantal vaccins dat aan huisartsen is geleverd. Doordat de opkomst niet overal even hoog was, hebben huisartsen ook doses bewaard voor de tweede prik. „Wij denken dat het maar om een hele kleine groep mensen gaat die uiteindelijk de huisarts nodig heeft om aan het vaccinatiebewijs voor de app te komen”, aldus een woordvoerster. De LHV roept mensen op niet naar de huisarts te bellen voor 1 juli. „Dat heeft geen enkele zin.”

Huisartsen hebben nog geen instructies van het ministerie gekregen over hoe ze het vaccinatiebewijs voor mensen in de app moeten krijgen. „We weten dus ook nog niet of dit ons veel extra werk gaat opleveren.”

Mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, kunnen vanaf 1 juli het zogenoemde ’herstelbewijs’ in de CoronaCheck-app laden. Dat gaat via de GGD, waar de test is afgenomen. Wie nog geen vaccinatie heeft gehad en ook niet in aanmerking komt voor een herstelbewijs, kan de app gebruiken door een coronatest te doen.

12.05 - Melding van trombose en laag aantal bloedplaatjes na prik Janssen

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe één melding ontvangen van een bloedstolsel in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van Janssen. Bij de laatste rapportage van Lareb, twee weken geleden, waren nog geen meldingen van de zeldzame, maar ernstige bijwerking na een prik met Janssen bekend.

In totaal zijn nu vier mensen overleden aan deze trombose, van wie twee vrijwel zeker deze bijwerking hadden. Alle vier kregen de prik met AstraZeneca. De persoon die de bijwerking na de prik met Janssen meldde, is niet overleden. Eerder maakte Lareb bekend dat er wel een andere patiënt is overleden na een prik met Janssen. Het ging in dat geval om lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Dit is een bijwerking die in de bijsluiter staat van AstraZeneca, maar het is dus ook na een vaccinatie met Janssen opgetreden.

Lareb ontving tot dusver 29 meldingen van een bloedstolsel (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een vaccinatie met AstraZeneca. Bij 14 van die meldingen en bij de melding over Janssen is het volgens het bijwerkingencentrum vrijwel zeker dat het ook daadwerkelijk om de zeldzame bijwerking gaat.

10.11 - Brussel koopt 150 miljoen Moderna-vaccins voor 2022

De Europese Commissie koopt namens de EU-landen 150 miljoen extra doses van het Covid-19-vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het lopende contract wordt voor 2022 aangepast zodat ook vaccins kunnen worden aangekocht die tegen nieuwe varianten beschermen, die bij kinderen kunnen worden gebruikt en ’opfris’-vaccins die voor extra bescherming kunnen worden toegediend na eerdere inentingen.

Volgens de commissie garandeert het bijgewerkte contract ook tijdige levering van vaccins vanaf het derde kwartaal van dit jaar tot het einde van 2022 en kunnen lidstaten meer of minder laten leveren naargelang de epidemiologische situatie in het land. Ze kunnen hun bestelde doses ook doneren of doorverkopen aan landen buiten de EU, aldus een mededeling van het dagelijks EU-bestuur. De EU heeft al meer dan 300 miljoen doses van Moderna aangekocht.

Bekijk ook: Coronavleugels van ziekenhuizen blijven leeglopen

08.46 - Denemarken stuurt voor het eerst coronavaccins naar Afrika

Denemarken heeft voor het eerst rechtstreeks een grote lading vaccins gedoneerd aan een ander land. Het Noord-Europese land stuurde ruim 358.000 doses naar Kenia, vertelde de Deense ambassadeur op de lokale televisie.

De Keniaanse autoriteiten kunnen de Deense coronavaccins goed gebruiken. Een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid erkende dat de eigen voorraad nagenoeg is uitgeput. „We hadden nog maar 5000 doses over en die moeten waarschijnlijk de komende dagen worden gebruikt.”

Het circa 52 miljoen inwoners tellende Kenia ontving vorig jaar ruim een miljoen AstraZeneca-vaccins via Covax, een internationaal programma dat moet zorgen dat ook minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. India doneerde 100.000 doses.

In totaal is ongeveer 0,7 procent van de Keniaanse volwassenen volledig gevaccineerd, veel minder dan in veel westerse landen. Die zijn in sommige gevallen al begonnen met het inenten van tieners omdat oudere leeftijdsgroepen al aan de beurt zijn gekomen.

6.43 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen daalt weer 35 procent

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft hard dalen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk zo’n 5500 tot 6000 mensen positief getest. Dat zou het laagste aantal sinds begin september zijn, dus in ruim negen maanden tijd. Ten opzichte van vorige week is het aantal positieve tests met 35 procent gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in de week ervoor iets minder dan 9000 meldingen van nieuwe gevallen had gekregen. Dat was 38 procent minder dan in de week daarvoor.

In de zes dagen sinds de laatste update zijn 5001 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn gemiddeld iets meer dan 800 gevallen per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op ongeveer 5800. De laatste vier dagen zijn er minder dan duizend positieve tests in een etmaal.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen en hoeveel mensen zijn overleden aan het virus. Vorige week meldde het instituut dat 232 mensen in het ziekenhuis waren beland, van wie 43 op de intensive care, en dat 21 mensen waren overleden. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling zet waarschijnlijk door.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal. Afgelopen vrijdag stond het op 0,75, het laagste niveau in een jaar tijd. Dat cijfer wijst erop dat de uitbraak steeds sneller dooft.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen vorige week zijn gevaccineerd. De week ervoor waren bijna 1,7 miljoen prikken gezet. Dat recordaantal wordt nu waarschijnlijk niet gehaald.

6.40 - Cubaans vaccin ruim 92 procent effectief tegen corona

Het Cubaanse coronavaccin Abdala is voor 92,28 procent effectief tegen het longvirus, heeft het laboratorium dat het heeft ontwikkeld maandag (lokale tijd) bekendgemaakt. Wel zijn er drie doses nodig om die effectiviteit te bereiken, aldus het Centrum voor Genetische Engineering en Biotechnologie.

Abdala, dat zich in de laatste fase van klinische proeven bevindt, moet eind juni of begin juli officiële toestemming krijgen van de Cubaanse autoriteiten om te worden ingezet.

Op zaterdag kondigde het Finlay Institute of Vaccination aan dat zijn kandidaat-vaccin, Soberana 2, een effectiviteit van 62 procent vertoont na de injectie van twee van de drie doses. Het is een „rustgevend” resultaat omdat het rekening houdt met de varianten die al in het Caribische land circuleren, zei directeur Vicente Verez van het instituut tegen de lokale pers. Ook deze kandidaat zou binnenkort officieel groen licht moeten krijgen.

6.34 - Sint-Maarten gaat kinderen met onderliggende ziektes vaccineren

Sint-Maarten gaat als eerste van de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kinderen van twaalf jaar en ouder met onderliggende ziektes vaccineren tegen Covid-19. Het gaat om kinderen met onder meer leukemie, nierfalen, het syndroom van Down, een immuunziekte, diabetes of obesitas.

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft toestemming gegeven voor de vaccinaties, zo stelt de regering van Sint-Maarten. Er zijn twee locaties op het eiland waar de kinderen vanaf dinsdagochtend een prik kunnen krijgen. Daarvoor hoeven zij geen afspraak te maken.

Het aantal mensen op Sint-Maarten dat zich laat vaccineren laat in vergelijking met de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk nog te wensen over. Zo heeft ongeveer veertig procent van de volwassen bevolking op Sint-Maarten minstens één prik gekregen. Op Curaçao en Aruba is dat meer dan 65 procent, op Bonaire zelfs meer dan 75 procent.

Toch sluit Sint-Maarten eind juli de grote vaccinatielocaties en kunnen mensen daarna alleen nog maar op afspraak en tegen een vergoeding worden gevaccineerd. Dat betekent dat iedereen die nog geen prik heeft gekregen en gebruik wil maken van de gratis vaccinatie voor 9 juli de eerste prik moet halen, zodat ze voor het eind van de maand nog de tweede kunnen krijgen.

Tot nu toe zijn op het eiland alleen vaccins van Pfizer/BioNTech gebruikt. De regering maakte maandag bekend dat vanaf begin augustus niet meer kan worden gegarandeerd dat het toe te dienen vaccin van die farmaceut is.

6.30 - Colombia passeert grens van 100.000 coronadoden

Colombia heeft maandag met 648 doden een nieuw dagrecord sterfgevallen door Covid-19 geregistreerd en passeert daarmee de grens van 100.000 coronadoden. Sinds het begin van de pandemie zijn 100.582 Colombianen overleden aan de longziekte, maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

De afgelopen drie weken zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque. Het Zuid-Amerikaanse land met 50 miljoen mensen beleeft nu het ergste moment sinds het begin van de pandemie. Afgezet tegen het aantal inwoners staat Colombia qua dodental op plek vier in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en op plek zes als het gaat om het aantal infecties. „Meer dan 10.000 doden hadden voorkomen kunnen worden als deze bijeenkomsten er de afgelopen zes of zeven weken niet waren geweest”, zei Duque in een verklaring.

De gezondheidsautoriteiten hebben begin april een opleving van het virus vastgesteld en extra maatregelen genomen, zoals een avondklok in de grote steden. Maar sinds 28 april demonstreren duizenden Colombianen tegen het beleid van Duque, zelfs nadat de regering een controversiële belastingverhoging schrapte.