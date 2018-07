Nederlanders dupe bij uitblijven Brexit-deal

Ⓒ EPA

Den Haag - Als de Britten en de EU geen deal kunnen sluiten over de Brexit, kan dat gigantische gevolgen hebben voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk én voor Engelsen die hier wonen. CDA, VVD en PvdA maken zich zorgen. Ze willen dat het kabinet regelt dat deze mensen in elk geval kunnen blijven wonen en werken waar ze blieven.