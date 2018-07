15.000 euro voor gouden tip ’hitman Mocro-maffia’

Palm is volgens justitie een huurmoordenaar voor de Mocro-maffia in Nederland. Hij staat in Nederland op de nationale opsporingslijst vanwege vermeende betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Palm ontsnapte uit een gevangenis in Suriname, voordat hij zou worden uitgeleverd aan justitie in Nederland.

Om de kans op herkenning te vergroten geeft de politie nu nieuwe foto’s vrij. De politie vraagt daarbij vooral te letten op de opvallende tatoeage op zijn rechterarm.

Afgelopen juni werd bij het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein een rijbewijs van Palm aangetroffen. De politie denkt daarom dat hij nog steeds contact heeft met mensen in Nederland.

