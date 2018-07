Gebouw met twaalf gezinnen stort in

Volgens Indiase media stortte in Greater Noida een pand in aanbouw in en kwam dat op een gebouw terecht waar ongeveer twaalf gezinnen woonden. De oorzaak is niet bekend.

