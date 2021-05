Stuk muur met Banksy brengt 380.000 euro op

Volgens een woordvoerder van veilinghuis Hessink’s in de Overijsselse hoofdstad is het het grootste werk van de artiest dat ooit ter veiling is aangeboden.

Het oorspronkelijke werk was nog groter, maar alleen het bovenlijf van de rat kon worden losgehaald. Hessink’s verkocht al eerder enkele stukken straatkunst van Banksy voor eigenaren van huizen waarop de artiest had geschilderd. Banksy vindt dat de kunst die hij op openbare muren zet van iedereen is, maar daar denken eigenaren van de panden in kwestie toch vaak anders over, aldus het veilinghuis eerder.

Het is vaak moeilijk om te zeggen of een Banksy echt is, maar over de rat heeft Hessink ’s totaal geen twijfel. Dit werk staat vanaf het begin bekend als een echte Banksy.

De veiling zou eigenlijk dinsdagavond zijn maar moest worden verzet naar woensdagavond. Er waren technische problemen en daardoor kon niet iedereen (online) bieden.