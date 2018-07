Zakgeld op aan online helden

Het was een foutje, weet YouTuber Paul Goudsmit, alias King_Alert. Hij zag op het YouTube-kanaal EenGameStad hoe ene ’Koele Jorn’ liefst 500 euro doneerde aan een jongen die streamde hoe hij het spelletje MineCraft speelde. In gewoon Nederlands: de maker draaide online een live-uitzending, toen plots in beeld verscheen dat er 500 euro was gegeven.

En dat door een basisschoolleerling van 9 jaar oud. „Ik heb contact gehad met de moeder van die jongen. Hij had een tikfoutje gemaakt en wilde maar 50 euro doneren. Maar dat is nog altijd veel!”, zegt Goudsmit. In zijn video’s – de oud-docent publiceert op YouTube twee- tot driemaal per week video’s die honderdduizenden kijkers trekken – besteedt hij regelmatig aandacht aan de donaties die zijn collega’s ontvangen.

Hoewel het per ongeluk ging, doneerde een kijkertje 500 euro op YouTube.

Toestemming

„Het slaat namelijk helemaal nergens op”, zegt hij stellig. „Het geld komt veelal van jonge kinderen. Die moeten dan wel toestemming hebben van hun ouders, maar dat is voor die YouTuber helemaal niet te checken. Ik krijg er steeds meer mail over, van zowel ouders als YouTubers die ermee te maken hebben.”

Mathia Koolhout is een van de Nederlanders die juist aan dergelijke donaties verdient. Ze werkt sinds maart van dit jaar niet meer en verdient haar geld nu volledig met haar Twitch-kanaal, dankzij sponsoren, advertenties en dus donaties. Via het platform streamt ze zo’n 6 tot 8 uur per dag. Voornamelijk als ze aan het gamen is, maar ook weleens op evenementen. Dat is interactief: mensen reageren via de chatfunctie en Mathia presenteert als het ware. „Er kijken meestal zo’n 150 mensen tegelijk, maar die blijven niet de hele tijd plakken. Dus al met al hebben per sessie gemiddeld drie- tot tienduizend mensen geklikt.”

Aandacht

De 26-jarige Wamelse ziet wat zij doet als optreden op een ’open podium’. Ze verzorgt entertainment, en als je wilt kun je een soort fooi achterlaten. Dat is uiterst simpel, net als bij de meeste streamers staat er tijdens haar uitzendingen een knop in beeld waar je op kunt drukken als je wilt doneren. Dat kan via Paypal, creditcard, noem maar op. Het doel van die donaties: je krijgt een ’shout-out’. Oftewel: aandacht van de streamer. Je naam verschijnt in beeld, er vliegt confetti in het rond. En dat is cool. „Een bevriende lerares vroeg onlangs in haar klas hoeveel de kinderen hadden weggegeven. Dat kwam neer op 2000 euro in een maand. En dat was groep 7”, zegt Goudsmit.

Terwijl minderjarigen niet eens mogen doneren. Mathia heeft een 18+-kanaal, maar weet ook wel dat dat niet alles zegt. „Dus als er wat grotere bedragen binnenkomen, neem ik contact op. Als het een twaalfjarige is, kun je dat wel horen. Maar ik vraag ook aan mensen wat voor werk ze doen, of ze het echt kunnen missen. En soms zeg ik: doe even rustig aan.”

Dat andere internethelden minder scherp controleren, vindt ze een slechte zaak. Ze haalt een voorbeeld aan van een YouTuber die moest lachen om grote donaties van minderjarigen. „Dat is absurd.”

Die mening deelt Harry Hol van Bureau Jeugd & Media. De tech-expert, die ook werkt voor sites als mediaopvoeding.nl, volgt de trend van doneren aan streamers met argusogen. „Geld vragen aan minderjarigen mag echt niet. Vaak staat er, als je op zo’n donatieknop drukt, ook een disclaimer dat je minimaal 18 jaar moet zijn of toestemming moet hebben van je ouders. Maar dat is geen ijzeren muur. En ik kan me niet voorstellen dat die streamers niet weten dat hun publiek minderjarig is.”

Helden

Hij vervolgt: „Het is niet alsof YouTubers en streamers het kwaad zijn. Maar voor kinderen zijn die mensen hun helden, ze willen door hen genoemd worden en laten weten dat ze kijken. Dat werkt in de hand dat ze graag wat willen geven. Maar de YouTubers hebben wel degelijk verantwoordelijkheid. „Ze moeten weten dat ze dit niet moeten doen met jonge kinderen.”

Toch wijst Hol vooral naar de ouders. „Het is hun taak om mee te kijken en kinderen te leren dat als er geld wordt gevraagd, het eigenlijk reclame is. Het is een lesje omgaan met zakgeld. En je hoeft niet gelijk boos te worden: ik denk dat het goed is om kinderen een beetje hun eigen fouten te laten maken. Vraag achteraf of iets de moeite waard was.”

Opbieden

Maar soms loopt het de spuigaten uit. Donaties van honderden euro’s zijn geen zeldzaamheid. „Kinderen bieden tegen elkaar op. Als de een vijf euro geeft, geeft een ander tien. Zo geven kinderen meer uit dan ze willen”, legt Goudsmit uit. Opnieuw wijst Hol naar de ouders. „Hoe komt het dat een kind de mogelijkheid had om zoveel uit te geven, zonder dat je het ziet? Dan heb je als ouder niet goed opgelet. Als jij je kind toegang geeft tot een creditcard die is gekoppeld aan een PlayStation, moet je niet heel gek opkijken als ze ineens een spel van 60 euro hebben gekocht.”

Daar is Goudsmit het roerend mee eens. „De YouTuber doet iets wat moreel niet helemaal in orde is, maar het is aan de ouders om ervoor te zorgen dat kinderen niet zomaar bij geld kunnen. En niet de hele dag op hun iPad zitten, maar buiten gaan voetballen.”

Want ook voor streamers is een ’foute’ donatie een probleem. Niet alleen krijgen ze soms ruzie met ouders, het kost ook nog eens geld om het geld terug te boeken. En dan heeft de minderjarige zijn shout-out al binnen. „Dus doneer niet, zou ik tegen een kind zeggen. Je mag ook gratis meekijken, je kunt ook helpen door posts te liken. Besteed je geld gewoon lekker aan een game”, zegt Mathia.