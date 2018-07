Roofbutler nu zelf voor half miljoen euro geplukt

Verslaggever Bart Mos doet vanuit de Haagse rechtbank live verslag van de rechtszaak (vanaf circa 9.00 uur). Lees zijn tweets hieronder.

Marcel J. (44) werd begin 2016 opgepakt nadat zijn werkgever aangifte tegen hem deed. Hij zat een half jaar lang in voorarrest. De man wordt ervan verdacht jarenlang juwelen die hij in bewaring kreeg van hotelgasten en van vrienden van het management te hebben gestolen. Hij liet de edelstenen in de sieraden via een bevriende juwelier vervangen door neppers. Hij had een vertrouwensfunctie en beschikte over de sleutel van de kluis.

Met de opbrengst van zijn diefstallen leidde Marcel J. een luxe leven. Een groot deel van het geld dat de sieraden opbrachten is uitgegeven aan exclusieve reizen. Volgens het Openbaar Ministerie is er ook nog een deel zoek.