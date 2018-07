Auto’s amper nog gestolen

Dat is niet alleen te danken aan betere beveiliging van voertuigen, maar ook aan de nauwe samenwerking tussen Europese politiekorpsen. Zodra een gestolen auto bijvoorbeeld de grens over wordt gereden, gaat direct een alarm af bij de opsporingsdiensten dankzij kentekenregistratie.

Ook kunnen politie, douane en marechaussee de gps- en track en trace-systemen steeds makkelijker uitlezen, waardoor men precies weet waar een wagen zich bevindt.

In totaal werden tot dusverre 3643 personenauto’s gestolen en dat is een forse terugval ten opzichte van de 4254 in de eerste zes maanden van 2017.

