Jongen (9) maakt ’tikfout’ en geeft vlogger 500 euro

De online video’s hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Youtuber Paul Goudsmit (alias King_Alert) kent het. Hij benaderde eens de moeder van een 9-jarige jongen die 500 euro had overgemaakt. Wat bleek? Het was een tikfout. De bedoeling was 50 euro, zo vertelt de moeder. „Maar dat is nog altijd veel!”, aldus Goudsmit.

Niet alle vloggers nemen de moeite een moeder te benaderen, en dat is ook welhaast niet te doen, vertelt Goudsmit (zie link hieronder). Veelal hebben de ’online helden’ zelfs een verdienmodel dat draait op donaties.

Nu de discussie in alle hevigheid is losgebarsten, wordt ook gewezen naar ouders, die te weinig toezicht zouden houden. „Hoe komt het dat een kind de mogelijkheid had om zoveel uit te geven, zonder dat je het ziet?”, vraagt techexpert Harry Hol zich af.

