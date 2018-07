Nieuwe kans voor illegale goksites

Dat blijkt uit een brief van minister Dekker (Justitie en Veiligheid). Hij geeft deze bedrijven de mogelijkheid om in de toekomst alsnog een vergunning voor legaal online gokken binnen te slepen.

De VVD-bewindsman volgt daarmee niet de wens van de Tweede Kamer. Die eiste dat bedrijven die nu illegaal gokken aanbieden, nooit beloond mogen worden met een vergunning.

Nu is online gokken in Nederland sowieso illegaal. Na de zomer bespreekt de Eerste Kamer – na jaren vertraging – de wet waardoor bepaalde bedrijven toch online kansspelen mogen aanbieden. Daarvoor is wel een vergunning nodig. Daaruit blijkt dat het bedrijf bijvoorbeeld verantwoord omgaat met gokverslaving en het moet dan ook belasting afdragen. Zo levert het online gokken, wat nu toch al illegaal gebeurt, de schatkist nog wat op.

Stiekem

Maar nu het online gokken nog illegaal is, zijn er toch bedrijven die zich richten op Nederlandse gokkers die ’stiekem’ al een gokje wagen. De Tweede Kamer wilde deze praktijk bestraffen en eiste dat de bedrijven sowieso uitgesloten worden van toekomstige vergunningen.

Dekker wijst die automatische straf af. Zo wordt er in Den Haag bijvoorbeeld gevreesd dat populaire buitenlandse goksites nog steeds populair blijven wanneer ze als straf geen vergunning krijgen. Het gokken bij illegale sites gaat dan gewoon door, de trouwe klanten verhuizen immers niet zo maar. En die buitenlandse, illegale sites kunnen sowieso moeilijk aangepakt worden.

Beloning

Dan is het soms maar beter om de oude, illegale gokplek van verstokte gokkers toch te legaliseren, is de gedachte aan het Binnenhof, hoewel dat een beloning voor slecht gedrag lijkt. Zo kan er toch belasting geheven worden en op die manier gelden voor de site ook de andere regels die bij een vergunning komen kijken, zoals maatregelen nemen tegen gokverslaving.