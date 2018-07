Einde Nederlandsch-Indisch Leger herdacht

Oud-militairen van het Koninklijk Nederlands Indonesch Leger (KNIL) op archieffoto. Ⓒ ANP

ARNHEM - Op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem wordt woensdag de opheffing van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger herdacht. Het KNIL was het koloniale leger van Nederland. Het was actief van 1830 tot 1950.