’Gewone’ Amerikaan kritisch op Trump over Poetin-top

Trump zei tijdens de persconferentie op de top in de Finse hoofdstad Helsinki dat hij geen reden had te geloven dat Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezing heeft geprobeerd te beïnvloeden en erkende dat Poetin „sterk en krachtig” was in zijn ontkenning. Het kwam hem in eigen land op forse kritiek te staan, ook vanuit zijn eigen Republikeinse partij.

Het optreden van de Amerikaanse president heeft echter geen invloed gehad op zijn waarderingscijfer. Zo’n 42 procent van de geregistreerde stemmers geeft zijn goedkeuring over het recente optreden, tegen 40 tot 44 procent eerder in juli.