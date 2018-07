’Ze schreeuwden om hulp in brandende pizzeria’

Op foto’s is de uitgebrande scooter goed te zien. Ⓒ Lorenzo Derksen / Inter Visual Studio’s

AMSTERDAM - Woensdagavond hoorden bewoners angstig geschreeuw uit de Amsterdamse Papa John’s Pizzeria in de Rijnstraat, waar een scooter in brand was gevlogen. Medewerkers zaten opgesloten en konden nergens naartoe. „Ze schreeuwden om hulp.”