Aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk vat vlam

In september 2019 brak in een paar dagen tijd wel vier keer brand uit. Volgens de eigenaar van Fire-Up zou dat liggen aan de specifieke samenstelling van de aanmaakblokjes, vervolgens heeft het bedrijf de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Maar toch ging het vanmorgen weer is, tot ongenoegen van de lokale brandweer. Zij willen nu een aangepast plan zien.

Het treinverkeer is stilgelegd zodat de brandweer over het naastgelegen spoor water uit de sloot kan halen, zo melden lokale media. Bij de brand komt zeer veel rook vrij. Aan mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te schakelen.