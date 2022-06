Brand in aanmaakblokjesfabriek in Brabant onder controle

Het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel komt weer op gang. Er reden sinds maandagmorgen vroeg geen treinen omdat de brandweer een waterslang over het spoor had gelegd. Dat was nodig om extra bluswater uit watergangen te halen. Om die reden was ook een aantal straten in Oisterwijk afgesloten.

De gemeente Oisterwijk gaat „diepgaand onderzoek” doen naar de brand. Burgemeester Hans Janssen is bereid om „afhankelijk van de resultaten van het onderzoek vergaande stappen te zetten in het kader van de vergunningverlening”, laat hij weten. De fabriek kan de vergunningen kwijtraken. Het is niet de eerste keer dat er brand is bij de fabriek. Omwonenden en bedrijven in de buurt van de fabriek zijn bang dat zij een volgende keer ook schade oplopen.

Schuim

De brand brak uit in de nacht van zondag op maandag en werd met schuim geblust door de aanwezige blusinstallatie. Maandagochtend laaide de brand echter weer op. De brandweer verstuurde maandagmorgen een NL-Alert om mensen te waarschuwen dat zij ramen en deuren moesten sluiten en mechanische ventilatie moesten uitschakelen. In de omgeving van de brandende fabriek komen veel as- en roetdeeltjes neer. Die zijn volgens de brandweer niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. De as kan opgenomen worden met een vochtige doek, die daarna weggegooid moet worden, is het advies.

In september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit in de Fire-Up-fabriek, aldus de veiligheidsregio. Toen zouden blokjes mogelijk zijn gaan broeien en ontvlammen. De brandweer sprak destijds zijn zorgen uit over de situatie bij de fabriek. De oorzaak van de brand maandag is nog niet duidelijk.

De vlammen slaan uit het pand van Fire-Up. Ⓒ Toby de Kort / Eye4images