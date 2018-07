Toeristen in nood bellen ’verkeerde’ politie

Cathy Roy. Ⓒ WCSH-TV

LISSABON - Twee Amerikaanse toeristen die vastzaten in een lift in Portugal, hebben hulp gekregen uit onverwachte hoek. De vrouwen zochten online naar het telefoonnummer van de politie in Lissabon (’Lisbon’), maar belden per ongeluk met de hulpdiensten in een gelijknamige plaats in Maine, een Amerikaanse staat.