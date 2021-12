Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie ziet Bolle Jos (30) als ’nieuwe nummer 1’ van onderwereld: ’Heer en meester in Antwerpse haven’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Ⓒ Politie, ANP/HH

Hij wordt door politie en justitie gezien als de nieuwe ’nummer 1’ na de arrestatie van Ridouan Taghi in 2019: ’Bolle’ Jos L. Slechts dertig jaar oud, maar volgens opsporingsdiensten nu al een absoluut kopstuk in de internationale cokehandel. En heer en meester in de Antwerpse haven.