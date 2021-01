Helpt het Moderna-vaccin ons sneller uit de lockdown?

De kogel is door de kerk. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft woensdagmiddag het Amerikaanse Moderna vaccin goedgekeurd. Op de dag dat in Nederland de eerste prik wordt gezet met het vaccin van Pfizer/BioNtech, luidt het bericht dat een tweede variant snel zal volgen. Hoe werkt het Moderna-vaccin precies en hoeveel doses hebben we besteld. En het belangrijkste: kunnen we daarmee sneller terug naar normaal en uit de lockdown?