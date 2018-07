Eerste diploma-uitreiking VMBO Maastricht

Geslaagden komen niet allemaal tegelijk, maar krijgen een tijdstip te horen wanneer ze zich woensdagmiddag kunnen melden. Wie niet wil hoeft het diploma niet per se woensdag op te halen. Dat kan ook eind augustus of begin september tijdens een officiële diploma-uitreiking.

Inmiddels is ook bekend dat zo’n twintig leerlingen definitief gezakt zijn.

De eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht werden afgelopen maand ongeldig verklaard, omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. Die worden – anders dan het schriftelijk eindexamen – niet centraal afgenomen. Afgezien van de geslaagde of definitief gezakte kandidaten moet de rest volgende maand hersteltoetsen doen. Als voorbereiding worden ze in augustus op een zomerschool bijgespijkerd.

