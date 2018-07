NS onthult: al jaren warme en koude coupés

Dat antwoordt een woordvoerder van Nederlandse Spoorwegen op vragen van De Telegraaf, nu de airco het, zoals iedere zomer, moeilijk heeft. „Met extreme temperaturen krijgt de airco het lastig. Dat begint bij dertig graden.”

Hoe hard de airco blaast, kan de machinist niet instellen, maar reizigers kunnen wel degelijk kiezen voor meer koelte, onthult de NS woensdag. „De één wil het kouder hebben, de ander warmer. Ooit is in het ontwerp van de klimaattechniek bewust gekozen voor verschillen per coupé.”

Welke coupé warm is, en welke koud, is nergens aangegeven. Reizigers moeten de trein doorlopen en simpelweg voelen waar het bevalt. Vermoedelijk heeft het gros van de treinreizigers echter geen flauw idee dat de coupés verschillende temperaturen hebben en dat het een goed idee is om een ’rondje trein’ te maken.

Ook de NS erkent dat er beter kan worden gecommuniceerd. „Het is een goede suggestie om dat op te nemen in de service. Dat is nu niet voorzien. We zouden daar meer informatie over kunnen geven, al heb ik de ervaring dat mensen nu ook zelf door trein de trein lopen en een plekje kiezen waar het ze bevalt. Het is ook persoonlijk, natuurlijk.”

Regionale verschillen

Extra lastig: volgens de NS kan de temperatuur per regio nog sterk verschillen; buiten de trein, maar uiteindelijk ook in de wagon. Zo is de favoriete coupé na een uurtje treinen ineens niet meer de ’beste’, bevestigt de woordvoerder.

„Wie naar een andere plek in het land reist, vindt de koelere coupé na een tijdje misschien wél prettig, terwijl dat eerst anders was”, aldus de NS-woordvoerder.

Zomermodus

Het aantal klachten over de airconditioning is in 2018 gedaald. Vorig jaar waren er in de eerste helft van de zomer, van 1 juni tot 15 juli, nog 759 berichten op sociale media met ’airco’ erin tegenover 419 dit jaar, aldus de NS. Ook het aantal berichten dat als klacht wordt gemarkeerd, is gedaald, van 129 naar 103.

De NS meldde woensdag dat het de ’prioriteit van de airco’ heeft verhoogd: zodra de airco kapot gaat, wordt de trein direct van het spoor gehaald voor reparatie. Dat is een standaardprocedure voor de zomer, aldus de woordvoerder. „In de winter is dat minder belangrijk, want als de airco kapot is, kan een trein nog prima rijden.”

Overigens vertelde een machinist dinsdag dat de temperatuurverschillen binnen de trein met de machinekamer te maken zouden hebben. Aan het begin van de trein zou het daardoor kouder zijn. De woordvoerder van de NS kon dat niet bevestigen.