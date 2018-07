Minder ongelukken met jongeren bij overwegen

Ook de groep tussen de twintig en dertig jaar laat een duidelijke verbetering zien; 16,5 procent ten opzichte van 22,1 procent.

De afname is volgens ProRail het resultaat van gerichte veiligheidscampagnes, het veiliger maken van overwegen en die daar waar het kan te vervangen door tunnels. De maatregelen hebben ook tot gevolg gehad dat het aantal ongevallen op overwegen sterk is gedaald. Tussen 1988 en 1997 vonden er nog 1435 ongevallen plaats. Tussen 2008 en 2017 is dat gedaald naar 417 in tien jaar. De afgelopen vijf jaar is het verder gedaald naar gemiddeld dertig per jaar.