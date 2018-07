Handlanger NSU weer op vrije voeten

Ralf Wohlleben. Ⓒ EPA

MÜNCHEN - Een tot tien jaar cel veroordeelde helper van de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU), mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Ralf Wohlleben heeft al zes jaar en acht maanden in voorarrest gezeten. De rechtbank oordeelde volgens Duitse media dat zijn resterende straf zo laag is, dat geen verhoogd vluchtrisico bestaat.