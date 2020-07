Vrouw zet 1 euro in en gaat met 75.000 naar huis

Ze gooide een euro in de automaat en kon daarna 75.000 euro belastingvrij op haar rekening bijschrijven. Het was haar eerste bezoek aan een casino ooit, zo meldt het Brabants Dagblad. Ze was samen met haar vriend en schoonouders op vakantie in de buurt van Eindhoven.

Er zit wel een klein smetje op de prijs. Bij een inzet van 5 euro, had ze de volledige jackpot van 1,7 miljoen euro kunnen winnen.