Extra geld dit jaar voor aanpak asbestdaken

De subsidieregeling is populair. In het eerste kwartaal van 2018 zijn meer asbestdaken gesaneerd dan in voorgaande eerste kwartalen, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Om te zorgen dat het tempo erin blijft, trekt ze er extra geld voor uit dit jaar.

In totaal is 75 miljoen euro uitgetrokken om asbest van daken te verwijderen. Aan dit bedrag verandert niets. Vanaf 2024 zijn asbestdaken definitief verboden. Meer dan driekwart van deze asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven.