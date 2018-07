Plastisch chirurg ’Dr Bumbum’ op de vlucht na fatale billenoperatie

Furtado nam Calixto bij hem thuis in Rio de Janeiro onder handen. Toen de vrouw steeds zieker werd tijdens haar operatie, besloot de dokter om haar naar het ziekenhuis te brengen. Daar overleed ze enkele uren later.

Dokter Furtado, die bijna 650.000 volgers op Instagram heeft, is echter spoorloos verdwenen. De politie laat weten naar hem op zoek te zijn.

Vriendin opgepakt

De vriendin van Dr Bumbum is wel opgepakt. Zij zou hebben meegewerkt aan de operatie.

Calixto, een 46-jarige moeder van twee die werkzaam was in de bankwereld, was zaterdagavond bij dokter Furtado op bezoek voor de operatie. Zondagmorgen overleed ze. De exacte reden van haar doodsoorzaak is nog niet bekend.

’Kan je niet bij iemand thuis doen’

De Braziliaanse president van een beroepsvereniging van plastisch chirurgen zei dat er een enorme toename van chirurgen zonder de juiste papieren is. „Je kan plastische chirurgie niet bij iemand thuis doen”, zei Niveo Steffen tegen AFP. „Mensen worden aangetrokken door de lage prijzen maar houden dan geen rekening met de risico’s.”