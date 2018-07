Indonesiër Yaseman krijgt vergoeding voor foltering

Een Nederlands pantservoertuig met militairen wordt toegejuicht door Indonesiers. De Nederlandse officier rechts op de voorgrond maant ze tot enthousiasme. Ⓒ NATIONAAL ARCHIEF

DEN HAAG - Een Indonesiër die in 1947 in voormalig Nederlands-Indië is mishandeld door Nederlandse militairen, heeft een schadevergoeding van 5000 euro toegekend gekregen. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat de inmiddels overleden oud-strijder Yaseman met een stok op zijn hoofd is geslagen en een sigaret op zijn hoofd is uitgedrukt.