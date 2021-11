Rangers in gesprek met Giovanni van Bronckhorst

De Schotse topclub heeft een delegatie vrijgemaakt om met de 46-jarige coach, die afgelopen jaar terugkeerde uit China en daarvoor werkte bij Feyenoord en de Manchester City groep, over te halen zijn oude club bij de hand te nemen.

Als die gesprekken in de komende 24 uur goed verlopen zou het heel snel kunnen gaan. Rangers heeft meteen na de interlandbreak een cruciale wedstrijd op het programma, het speelt volgend weekeinde de halve finale van de Schotse beker en wil dan de nieuwe coach al op de bank hebben. Dat betekent dat die ook in de dagen vooraf de ploeg moet voorbereiden.

Van Bronckhorst heeft op dit moment zijn handen vrij, omdat hij na zijn avontuur in Azië eerst een rustpauze wenste. Recent gaf hij aan dat hij weer klaar is voor een club zonder te weten dat juist bij een van zijn vorige werkgevers de trainer zou opstappen.

De supporters van Rangers, die uiterst teleurgesteld zijn dat voormalig Liverpool-speler Gerrard de club midden in het seizoen verlaat voor een aanbieding van de nummer zestien in de Premier League (Aston Villa staat 2 punten boven de degradatiestreep), hebben de voorbije dagen meteen kenbaar gemaakt dat er slechts één man hun kant moet opkomen: Van Bronckhorst.

De Nederlander maakte tussen 1998 en 2001 een glorieuze tijd mee in Glasgow. Samen met coach Dick Advocaat, spelers als Arthur Numan, Fernando Ricksen en Michael Mols won hij vijf hoodprijzen, twee landstitels en drie Schotse bekers.

Van Bronckhorst wordt door de club beschouwd als een coach die vanwege zijn verleden op Ibrox Park de cultuur en voetbalstijl van de club kent. Hij zou het beste passen bij de lijn die is ingezet door Gerrard. De vroegere Engelse international maakte de club voor het eerst in jaren weer kampioen en heeft ervoor gezorgd dat Rangers ook nu aan de leiding gaat in de Schotse competitie.

Rangers heeft door de jaren heen ook een goede band met de Hollandse school opgebouwd. De fans zien het elftal het liefst in een 4-3-3 formatie spelen en in de hoogtijdagen kwamen duizenden fans in oranje-shirts naar het stadion bij bekerfinales en kampioenswedstrijden. Voor Fernando Ricksen heeft de hele Rangers-aanhang inzamelingsacties gehad en in die periode is ook gewaardeerd door de fans dat Van Bronckhorst de moeite nam om naar Schotland te vliegen om zijn oud-ploeggenoot in een hospice op te zoeken.