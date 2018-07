Verdachte in zaak Van Luijn: ’Ik moest lichaam weghalen’

De bendes die de dienst uitmaken in Son Banya wilden voorkomen dat de stervende Van Luijn in de wijk gevonden zou worden. Zij zouden namelijk niet zitten te wachten op slechte publiciteit.

Ultima Hora schrijft dat de 19-jarige Adrián F. F., hoofdverdachte in de zaak, vrijdagochtend in Son Banya was omdat zijn vriendin daar woont. Ook zou hij de wijk regelmatig bezoeken omdat hij zelf drugs gebruikt. In de wijk kwam hij de Nederlander tegen, die volgens hem een opvallend uiterlijk had. Het ging duidelijk om een buitenlander; hij zag er netter en beschaafder uit én had 700 euro op zak.

Wildplassen

Adrián zou tegen de politie hebben gezegd dat hij Wouter van Luijn aansprak omdat hij begon te plassen op ’Calle Cinco’ (straat nummer 5) in Son Banya. Hij gaf hem daarna verschillende klappen en de filmeditor zou zijn gaan stuiptrekken. Toen de narco’s dat zagen, eisten ze dat Adrián de Nederlander onmiddellijk uit Son Banya zou verwijderen.

„Als hij hier sterft, draai jij voor de gevolgen op”, waarschuwden ze Adrián, aldus de krant die zich baseert op politiebronnen. De wijk zou totaal in verval zijn, maar de narco’s zouden niet willen dat hun klanten het idee krijgen dat ze er zelf niet veilig zouden zijn.

De andere lokale krant El Diario de Mallorca schrijft dat Adrián F. F. een jongen was die regelmatig potentiële drugsklanten naar Son Banya reed – in ruil voor een klein percentage van de winst. Daarom reed hij ook in een auto die gehuurd was op naam van een ander. Hij zou al meerdere keren veroordeeld zijn voor het rijden zonder rijbewijs. Ook deze krant baseert zich op eigen bronnen binnen de politie.

Het levenloze lichaam van Wouter van Luijn werd in de drugswijk gevonden.