Man die drie kinderen verloor bij ramp MH17 haalt uit naar Trump

Trump haalde dinsdag weer eens uit naar ’Fake News’. Hij schreef op Twitter dat de NAVO-landen alleen door zijn optreden vele miljarden dollar meer voor hun defensie uittrekken dan ze voor ogen hadden. Dat wordt volgens Trump totaal niet belicht in de partijdige media, die hij omschrijft als ’het Fake News’.

Maslin roept de president op om te stoppen met praten over nepnieuws. De Australiër zet in zijn brief dan ook een paar ’onweerlegbare feiten’ op een rij. „Dat passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht werd geschoten en daarbij 298 onschuldige mensen werden vermoord, is een onweerlegbaar feit. Dat het toestel is neergeschoten door een Russische raket is een onweerlegbaar feit. Dat dat onze drie mooie kinderen en hun grootvader doodde en daarmee ons leven en vele andere levens werd verwoest, is een onweerlegbaar feit.”

„Dat de man wiens kont je net hebt gekust dit heeft gedaan en je daar maar over blijft liegen, is een onweerlegbaar feit”, schrijft hij, doelend op de recente ontmoeting tussen Trump en Poetin, waarover eerstgenoemde in jubelstemming was. Critici noemen Trump het schoothondje van de Russische president. Maslin: „Ik voel geen woede tegen jullie, ik voel iets veel en veel ergers. Ik voel medelijden. Je voelt geen compassie voor je medemens en je hebt duidelijk geen idee wat liefde is. Je hebt niets.”

"Dat de man wiens kont je net hebt gekust dit heeft gedaan en je daar maar over blijft liegen, is een onweerlegbaar feit"

De Boeing van Malaysian Airlines werd op weg van Schiphol naar Maleisië in juli 2014 door een luchtdoelraket in Oost-Oekraïne neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders. Nabestaanden uit binnen- en buitenland hebben dinsdag in Vijfhuizen de slachtoffers herdacht.

In mei maakten Nederland en Australië bekend Rusland verantwoordelijk te houden voor de vliegramp. „Het bewijsmateriaal van internationale onderzoekers dat het vliegtuig van Malaysian Airlines met een buk-raket van het Russische leger werd neergehaald is „overtuigend, significant en diep verontrustend”. Moskou heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de ramp en geeft Oekraïne de schuld.

Nederland leidt het onderzoek naar het ongeval omdat het overgrote deel van de slachtoffers van de ramp Nederlanders waren. 38 slachtoffers waren Australiërs.