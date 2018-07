Syriëgangster met baby op Schiphol opgepakt

Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Een 22-jarige vrouw die vermoedelijk is teruggekeerd uit het strijdgebied van Islamitische Staat is dinsdagavond op Schiphol aangehouden. Ze arriveerde met haar enkele maanden oude baby op een vlucht vanuit Erbil, in het noorden van Irak, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.