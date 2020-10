Italiaanse minister: wij zijn niet verantwoordelijk voor aanslag

De leider van de rechts-populistische oppositiepartij Lega wees na de bloedige moorden in de Franse stad met een beschuldigende vinger naar de huidige Italiaanse regering. Die onderneemt volgens partijleider Matteo Salvini te weinig om migranten tegen te houden die met bootjes arriveren. „Ik bied het Franse volk en de kinderen van de gedode en onthoofde mensen mijn excuses aan, namens deze incompetente regering en haar handlangers”, schreef hij op Twitter.

In Italië arriveren jaarlijks duizenden migranten in bootjes. Het ging in de eerste tien maanden van dit jaar om ruim 27.000 mensen, meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Salvini, die voorheen zelf minister van Binnenlandse Zaken was, klaagde dat de „Tunesische moordenaar” na zijn aankomst op het eiland Lampedusa de gelegenheid kreeg om „te ontsnappen naar Frankrijk om daar te moorden en kelen door te snijden.”

Tunesië

Minister Lamorgese is niet te spreken over dergelijke kritiek. „Wij dragen hier geen verantwoordelijk voor”, zei de bewindsvrouw tegen verslaggevers. De minister zegt dat de Italiaanse inlichtingendienst en de Tunesische autoriteiten niet hadden gewaarschuwd voor de Tunesiër, die vervolgens naar Frankrijk reisde en daar drie mensen ombracht.

Justitie in het Noord-Afrikaanse Tunesië heeft inmiddels wel een onderzoek ingesteld. Er wordt uitgezocht of een groep die de ’Mahdi Organisatie’ wordt genoemd ook echt bestaat en iets te maken heeft met de aanslag, berichtten staatsmedia. Op sociale media zou worden beweerd dat die groep achter de aanslag in Nice zit.