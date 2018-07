Bouwvakker wil grap maken met schot in anus maar collega overlijdt

Nu is het een 34-jarige Yoshiyuki Y. die met een persluchtpistool in het achterwerk van zijn tien jaar oudere collega Akio Ishimaru schoot. Dat was een grap, verklaarde de dader later: hij zette het pistool op het achterwerk van de collega, en drukte af.

Niet slecht bedoeld, misschien, maar Ishimaru schreeuwde het uit, raakte zwaargewond en zou later aan zijn verwondingen overlijden. Het ziekenhuis stapte vervolgens naar de politie.

Achteraf blijkt dat het lichaam van de jongen zwaar was aangetast. Zijn longen waren vernield. Yoshiyuki werd op 14 juli, een dag na het incident, opgepakt door de politie.

Ondertussen concluderen Japanse media dat het land een probleem heeft, omdat een soortgelijk ongeluk - ook met een persluchtpistool - pasgeleden nog, in december, resulteerde in het overlijden van een medewerker van een afvalverwerkingsbedrijf. „Misschien hebben we grotere waarschuwingslabels nodig”, aldus een nieuwssite.