Wrede vrouwenhandelaar Saban Baran langer in Turkse cel

De sadistische crimineel vluchtte in 2009 naar Turkije. Hij stond toen terecht in een van de grootste mensenhandelzaken in Nederland, de zaak-Sneep. De bende van Saban verdiende miljoenen aan de grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie, vooral op de Amsterdamse wallen. De bendeleden gebruikten grof geweld tegen de slachtoffers tot en met het ’brandmerken’ van de slachtoffers in de vorm van tatoeages. Saban werd daarvoor bij verstek tot 7 jaar en 9 maanden cel veroordeeld.

Saban Baran werd door deze krant opgespoord en door het programma Op de Vlucht in beeld gebracht op zijn schuiladres in de Turkse badplaats Antalya.

Eind 2016 werd de ten uitvoerlegging van de Nederlandse straf onherroepelijk in Turkije. De nu 47-jarige Saban kwam in Turkije in de gevangenis.

Mishandeling

De straf die de wrede vrouwenhandelaar in 2013 door het Hof werd opgelegd is voor de mishandeling van twee mannen waarbij ook een mes werd gebruikt. Dat gebeurde toen enkele mannen, onder wie Saban Baran, in 2006 een internetwinkel in Amsterdam binnenvielen. Binnen werden twee mannen mishandeld. Eén van hen werd met een mes ernstig verwond. De man werd daarnaast veroordeeld voor een poging weer een vrouw met geweld te dwingen tot prostitutie.

Turkije levert geen eigen onderdanen uit. Elders opgelegde straffen kunnen wel overgedragen worden.