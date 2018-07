Forse boete voor Britse misbruikonderzoekers

De IICSA (’Independent Inquiry into Child Sexual Abuse’) kreeg enkele jaren geleden opdracht om uit te zoeken of instellingen nalatig waren geweest bij het beschermen van kinderen tegen misbruik. Dat gebeurde in de nasleep van het schandaal rond Jimmy Savile, een BBC-coryfee die op grote schaal jongeren bleek te hebben misbruikt.

’Nalatig’

De experts blijken echter zelf nalatig te zijn geweest bij het beschermen van de identiteit van slachtoffers. Privacywaakhond ICO zegt dat de fout plaatsvond in 2017, toen een e-mail werd verstuurd aan negentig deelnemers aan het onderzoek. Hun mailadressen stonden aanvankelijk in het veld ’Bcc’, waardoor ze onzichtbaar bleven.

Het ging mis toen de IICSA een correctie op de mail wilde sturen. Toen stonden de adressen in het veld ’aan:’, waardoor ze voor alle ontvangers te zien waren. „In 52 van de mailadressen stonden de volledige namen van deelnemers, of er stond een naam-tag bij”, meldt de waakhond, die concludeerde dat onzorgvuldig is omgegaan met kwetsbare mensen.