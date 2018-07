Marechaussee vindt gezin in verborgen ruimte

Ⓒ Peter van Zetten

HOEK VAN HOLLAND - De marechaussee heeft in Hoek van Holland in een verborgen ruimte in een bestelauto een Afghaans gezin van vier personen ontdekt. De 36-jarige Roemeense bestuurder van het busje en zijn 33-jarige Roemeense bijrijder zijn aangehouden voor mensensmokkel.