We Are Here-woordvoerder krijgt verblijfsvergunning

De 34-jarige Soedanees kon het nauwelijks geloven toen hij dinsdag de email kreeg, meldt AT5. Nadat hij in 2002 vluchtte uit Soedan voor oorlog, is hij nu eindelijk erkend als vluchteling.

Overigens stopt Jone met de woordvoering voor de groep vluchtelingen. „We zullen de komende dagen op zoek gaan naar iemand anders binnen de groep die deze rol op zich wil nemen”, laat hij weten.

De groep asielzoekers die een tijdlang kraakpanden in Amsterdam en Amstelveen betrok, heeft eind juni de nachtopvang in de Havenstraat in Amsterdam geaccepteerd. Eerst wees de groep die nog af. De vluchtelingen willen naar eigen zeggen stoppen met kraken.

We Are Here trekt al jaren van kraakpand naar kraakpand door Amsterdam. Begin juni bezetten ze een leegstaand kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen.

De eigenaar deed aangifte, waarop werd besloten dat het pand moest worden ontruimd. We Are Here probeerde dit nog tegen te houden in een kort geding, maar de rechter stelde ze dit keer niet in het gelijk.