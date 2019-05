Ⓒ Hollandse Hoogte

Journalist Vivienne Groenewoud (43) schrééf vaker over seks dan dat ze het nog deed. Een kind in de aangrenzende slaapkamer, te moe… Excuses te over. Toen stuitte ze online op een seksdieet. Een vuurtje opstoken in de slaapkamer én calorieën verbranden... Daar was ze zeker voor in!