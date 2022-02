PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na meldingen van ongewenst gedrag

„Deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Naar deze klachten zal onafhankelijk, extern onderzoek worden gedaan. Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen.”

„De afgelopen jaren heb ik met veel trots mijn Kamerlidmaatschap voor de PvdA vormgegeven”, reageert Van Dijk. „In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden.” Van Dijk zegt dat hij opstapt om het onderzoek de ruimte te geven en zijn partij niet in de weg te zitten.

Blauwe plekken

Volgens de NOS zou er al in 2019 een klacht zijn ingediend tegen het Kamerlid door PvdA-lid Cornelia Klaster, die destijds voorzitter was van de ’meedenkgroep Armoede’ van de PvdA. Zij beschuldigde Van Dijk van handtastelijkheden terwijl zij naar eigen zeggen duidelijk had gemaakt daar niet van gediend te zijn.

Tegen de NOS zegt Klaster dat Van Dijk haar zo hard tegen zich aandrukte dat zij blauwe plekken kreeg. „Ik zei: ’Gijs, laat me los’. Maar het duurde daarna nog lang. Hij liet me pas los toen zijn medewerker binnenkwam. Ik heb een week lang een blauwe borst gehad.”

Royeren

Klaster heeft daarover beklag gedaan bij de partij, verklaart ze, maar daar zou geen goed onderzoek naar zijn gedaan. Ook zou het externe onderzoeksbureau niet zijn geïnteresseerd in de getuigen of bewijzen die zij wilde aandragen. Bovendien zou Van Dijk een advocaat toegewezen hebben gekregen door de PvdA, maar de klaagster niet. De klacht van Klaster werd uiteindelijk ongegrond verklaard. Daarover zou Klaster hebben gepubliceerd op haar Facebookpagina. Onder druk van een advocaat die de PvdA op haar af stuurde verwijderde ze de post. De partij besloot Klaster vervolgens te royeren als lid, aldus de NOS. Ook kunstenares Tinkebell, een ex van Van Dijk, zou een formele klacht tegen hem hebben ingediend.

De 41-jarige Van Dijk zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en voerde onder meer het woord over Sociale Zaken. De sociaaldemocraat was eerder vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de FNV.

Eerdere misstanden

Meer Kamerleden gaven de voorbije jaren hun lidmaatschap op na commotie over vermeend seksueel overschrijdend gedrag. Zo vertrok VVD’er Han ten Broeke nadat bekend werd dat hij een ’kortstondige en intieme relatie had gehad’ met een fractiemedewerker. Sidney Smeets verliet vorig jaar de D66-fractie. Een opeenstapeling van berichten over grensoverschrijdend seksueel gedrag tegenover kwetsbare jonge mannen werd hem na een luttele twee weken Kamerlidmaatschap fataal.