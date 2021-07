Grote zorgen over Delta-variant in VS, meer mensen halen vaccin

De krant legt een verband met de zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant. Arkansas zag het aantal vaccinaties stijgen van gemiddeld 27.000 per week naar 70.000 per week. „We moesten meer vaccins regelen. Voor de eerste keer in 2,5 maand plaatsen we weer een grote bestelling”, zei het hoofd van de vaccinatiecampagne in de staat tegen de krant. „Mensen zijn bang.”

In de VS heeft inmiddels zo’n 67 procent van de mensen van 12 jaar of ouder minstens één prik gehad. 57,7 procent geldt als volledig gevaccineerd. Wel zijn er grote regionale verschillen. In sommige delen van het land heeft pas 20 tot 30 procent van de mensen zich laten inenten.

Amerikanen die deze week in de rij stonden om zich te laten inenten, hadden daar uiteenlopende redenen voor. Sommige mensen zeiden dat ze voldoende gerustgesteld zijn nu miljoenen landgenoten zijn gevaccineerd. Anderen zeiden dat ze bang zijn om ouders of grootouders te besmetten of vrezen voor hun baan als ze zich niet laten inenten.

Politiek gevoelig

Dat de vaccinatiecampagne op sommige plaatsen stroef verloopt, ligt ook politiek gevoelig. Gouverneur Gavin Newsom van Californië, zelf een Democraat, haalde onlangs uit naar prominente conservatieven die volgens hem misleidende informatie over vaccins verspreiden en daarmee twijfel zaaien. Hij noemde onder meer presentator Tucker Carlson en de Republikeinse parlementariër Marjorie Taylor Greene.

Greene sloeg terug op Twitter en zei dat inwoners van Californië het beu zijn om in de „communistische dictatuur” van Newson te leven. Ook haalde ze uit naar het coronabeleid van de Democraat.

Andere prominente Republikeinen moedigen mensen wel aan om zich te laten vaccineren. De gezaghebbende senator Mitch McConnell zei dat mensen zich zo snel mogelijk moeten laten prikken en voert daar ook op de radio campagne voor. Hij laat spotjes uitzenden door radiostations in zijn thuisstaat Kentucky.

Foute informatie

In Arkansas ging de Republikeinse gouverneur Asa Hutchinson op pad om foute informatie te ontkrachten. Hij vertelde CNN dat burgers de vaccins tijdens lokale bijeenkomsten hebben omschreven als „biologische wapens” en praten over „hersenspoeling.” Hutchinson zei dat dergelijke uitspraken „uiteraard niet kloppen.”

Toch zijn sommige Republikeinse kiezers terughoudend. Een 18-jarige jongen die zich uiteindelijk liet inenten, vertelde The Washington Post dat hij vrienden daarna op Facebook verzekerde dat hij nog een Republikein is. De tiener vreesde dat hij aangezien zou worden voor een „doorgeslagen Democraat”, maar zei dat hij uiteindelijk toch banger was om „aan de beademing te moeten en te overlijden.”