Moeder ontvoerde baby Hannah vrijgelaten

Een woordvoerder van het hof voegt eraan toe dat de 26-jarige moeder niet op zoek mag gaan naar de verblijfplaats van haar dochtertje. Ze mag evenmin contact zoeken met de pleegouders van het kindje en de medeverdachte vader, die nog wel vastzit.

De baby, die vanwege ernstige vermoedens over mishandeling uit huis was geplaatst, werd op 26 februari ontvoerd. Na een intensieve speurtocht werd ze nog dezelfde dag met haar ouders op een vakantiepark in Duitsland teruggevonden.

Moeder Kim de L. wijst vader Rowan S. (26) aan als de kwade genius achter de ontvoering. Hun relatie is inmiddels verbroken.

De rechtbank in Den Bosch hoopt de ontvoeringszaak op 7 september inhoudelijk te kunnen behandelen.