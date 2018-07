’Blijf weg uit Loonse en Drunense Duinen’

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

DEN BOSCH - De hulpdiensten roepen het publiek op weg te blijven uit het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen vanwege een bosbrand. Om de boodschap over te brengen is een NL-alert verzonden, meldt de gemeente Heusden. Mensen in de omgeving ontvangen het bericht op hun mobiele telefoon.