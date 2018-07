Man bekent doden boekhouder in Heeg

Woensdag was er een eerste pro-formazitting bij de rechtbank in Leeuwarden. De man, die in april werd opgepakt, heeft op 9 juli bij de politie een belastende verklaring afgelegd, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Met touw gewurgd

Het lichaam van Boschma werd thuis aangetroffen. Hij was met een touw gewurgd. Er zou sprake zijn van een financieel conflict. Daarbij was ook een 28-jarige man betrokken, die eveneens wordt verdacht van moord.

De zaak wordt op 16 oktober inhoudelijk behandeld in de rechtbank na nieuw tactisch en forensisch onderzoek. De 52-jarige man blijft tot die tijd in voorarrest. De 28-jarige verdachte kwam een aantal weken geleden voorlopig op vrije voeten.