Burgemeesters zijn verliefd

Van der Stoel (63) meldde volgens het Noord-Hollands Dagblad eerder deze week aan de fractievoorzitters dat zij en Nienhuis (53) sinds kort een relatie hebben en dat ze heel gelukkig zijn. „Ik heb de fractievoorzitter geïnformeerd, omdat ik wist dat er over gesproken werd.”

De twee leerden elkaar kennen toen Van der Stoel het stokje overnam van Nienhuis. „We hebben elkaar door het werk leren kennen, tijdens de inwerkperiode in Landsmeer. In het begin werkten we samen, maar dat we elkaar leuk vonden, kwam later. Het heeft mij ook verrast.”